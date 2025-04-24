Kacır, Afet Temsilcileriyle Toplantı Yaptı

AFET DURUMUNU TAKİP EDİYORLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremlerle ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Kacır, “İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi’nde gelişmeleri takip ediyorlar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL’A GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli meydana gelen depremlerle ilgili olarak, “İstanbul merkezli yaşanan depremlerde herhangi bir kayıp yaşamamış olmamız en büyük tesellimiz. Bir kez daha, İstanbul’umuza ve ülkemize geçmiş olsun, diyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.