“Kacır: Kazanımlarımızdan Asla Geri Dönmeyeceğiz”

BAKAN KACIR’IN TEMASLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO etkinliğinin son gününde firmaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında TUSAŞ yerleşkesinde üretim yapan ekiplerle bir araya gelen Bakan Kacır, “TUSAŞ yerleşkesinde, hali hazırda üretim çalışmalarını sürdüren yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde de, onlarda da daha kuvvetli bir kararlılıkla çalışma azimlerinin sürdüğünü müşahade ettim” dedi. Bakan, Türkiye’nin savunma sanayinde kaydedilen başarıların büyük bir emek ve çabanın sonucu olduğunu vurgulayarak, “Bu kazanımlarımızdan asla geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.

İSTİHDAM VE İHRACAT RAKAMLARI

Bakan Kacır, İstanbul Fuar Merkezi’nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Töreni sonrasında, Demirören Haber Ajansı’na kapsamlı bilgiler aktardı. Bakan, “Savunma sanayinde bugün 3 bin 500’e yakın firmamız var. 90 bine yakın çalışanımızla, Türkiye’nin istiklali için, istikbali için, dostlarımızın güvenle, itibatla, hasımlarımızın da endişeyle takip ettiği savunma sanayi sistemlerini geliştirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, fuarın yoğun katılımı hakkında bilgi verirken, “Bu fuarda da bin 400’e yakın firma katılım gösteriyor. Bunun 700’den fazlası Türk firması” ifadelerine yer verdi.

TERÖR SALDIRISI VE MİLLİ DAYANIŞMA

Ankara’daki terör saldırısına da değinen Bakan Kacır, “Elbette 2 gün önce, TUSAŞ yerleşkesinde Ankara’da yaşadığımız menfur terör saldırısı bizleri yıldırmayacak” ifadesini kullandı. Saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Kacır, yaralıları ziyaret ettiğinde onların iyileşme arzularını gördüğünü dile getirdi. Türkiye’nin elde ettiği hava platformları, deniz araçları ve uzay-uydu sistemleri başarılarıyla ilgili olarak halkın bilincinin farkında olduğunu belirtti.

YENİ SÖZLEŞMELER VE DESTEKLER

Bakan Kacır, fuar kapsamında 6,5 milyar dolara yakın sözleşme imzalandığını, bunun 4,5 milyar dolarlık kısmının ihracat sözleşmeleri olduğunu belirtti. “Bu da Türk savunma sanayinin bütün dünya tarafından ne kadar yakından izlendiğini ve geliştirdiğimiz sistemlerin rekabet gücünü ispat ediyor” dedi. Ayrıca, sanayi ve teknoloji alanında desteklerinin süreceğini ifade etti.

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI TOPLANTISI

Bakan Kacır, Türk Devletler Teşkilatı’nın ilk ‘Sanayi, Bilim, Teknoloji İnovasyon Bakanları Toplantısı’na İstanbul’da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, bu toplantının önemine vurgu yaptı. “Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki atacağımız adımlarla Türk devletleri bünyesinde ortak teknoloji altyapıları inşa etme imkanımız olacak” dedi. Bakan, “Türkçe Büyük Dil” modelinin de önemli bir çalışma alanı olduğunu belirtti ve bu toplantıda ilk tohumların misafir bakanlarla birlikte ekileceğini umduğunu ifade etti.