Kacır, Yeşil Geçiş Projesi’ni açıklıyor

TÜRKİYE SOSYAL KAPSAYICI YEŞİL GEÇİŞ PROJESİ HEDEFLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle birleştirmek için, Dünya Bankası işbirliğinde 400 milyon dolar bütçeli “Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen)”ni uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Projenin tanıtım töreni Ankara Grand Mercure Otel’de yapıldı. Bakan Kacır, su, toprak ve havanın korunması gereken stratejik değerler haline geldiğine dikkat çekti. Ülkelerin iklim değişikliğiyle kararlı şekilde mücadelesinin önemli olduğunu vurgulayan Kacır, “iklim meselesinin adalet temelinde ele alınması” gerektiğini belirtti. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin finansman erişimi, teknoloji ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının karşılanmasının da önemine değindi.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı olumlu adımları desteklediklerini belirten Kacır, Paris Anlaşması’nı onayladıklarını ve “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri”ni ilan ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen “Sıfır Atık” gibi projelerle uluslararası çevre girişimlerine liderlik ettiklerini aktardı. Bakanlık olarak, girişimcilerin yeşil dönüşüm ihtiyacını karşılamaya yönelik bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Kacır, sanayicilerin yeşil dönüşüm yatırımları için desteklediklerini kaydetti.

Kacır, Dünya Bankası işbirliğinde yürüttükleri “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ve “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile sanayicilere ve yeşil teknoloji girişimlerine 700 milyon dolardan fazla finansman sağladıklarını duyurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yürütülen “Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu”, sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik önemli kaynak sağlamakta olduğunu belirtti. Türkiye’deki yeşil dönüşümü ekonomik refahın yayılması için bir fırsat olarak değerlendiren Kacır, kalkınma ajanslarının bu doğrultuda çalışmalara başladığını ifade etti.

Kacır, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi çerçevesinde kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarına öncelik verdiklerini belirtti. “Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi”, sosyal kapsayıcılığı artırmak için kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını hedefliyor. KOBİ’lerin yeşil ekonomiye katılımını sağlamak ve kadınlar ile gençlerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla 180 milyon dolarlık faizsiz kredinin destekleneceğini kaydetti.

Kacır, yerel idareler ve kamu kurumları aracılığıyla 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Olası afetler karşısında hızlı müdahale imkanı sunacak finansal kaynağını oluşturmayı amaçlayan projenin ilk aşamasında yaklaşık 1 milyar liralık destek kullanılmak üzere hazırlanacak. 2025’in ikinci yarısında yeşil dönüşüm projeleriyle ilgili geri ödemeli finansman desteklerine dair uygulamaların başlayacağı bilgisini veren Kacır, toplumun tüm kesimlerinin yeşil dönüşüme katılımını sağlamayı hedeflediklerini ekledi.

Kacır, “Proje Yönetimi ve Kapasite Geliştirme” bileşeniyle kalkınma ajanslarının yerel potansiyeli ortaya çıkaracak çalışmalara düzenli olarak devam edeceğini ve bu çalışmaların, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli referans olacağını vurguladı.