Kaçırılan Araçla Şarampole Uçtu!

OLAYIN BAŞLANGICI

Samsun’da yaşayan 14 yaşındaki Y.Z., dedesine ait 16 CVN 61 plakalı hafif ticari aracı, “Bursa’ya gitme” bahanesi ile aile bireyleri uyurken alarak kaçtı. Aile, evde araçlarının bulunmadığını fark ettikten sonra durumu 112 acil servisine bildirdi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından aracın izini Atakum’da tespit etti. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocuk sürücü ile arasında bir kovalamaca başladı.

KAZA VE SONUÇLARI

Bir süre sonra Y.Z.’nin kullandığı araç, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Keskin Caddesi üzerinde lastiği patlayarak 5 metrelik bir şarampole düştü. Kazada yaralanan Y.Z., ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumun farkında olan aile üyeleri, çocuğa büyük bir tepki gösterdi.