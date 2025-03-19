Kaçtığı Aracın Sürücüsüne Ceza Kesildi

POLİS EKİPLERİ KOVALAMADA DİREKTİ

Eskişehir’de, dur ikazına uymadığı için uzun bir kovalamacanın ardından boş bir arazide yakalanan araç, polis ekiplerince cezalandırıldı. Araç ruhsat sahibi, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek, “Aracın muayenesi yoktu, ondan dolayı kaçtım” dedi.

KOVALAMACADA TEHLİKELİ MANEVRALAR

Çevre Yolu – Ankara yönünde ilerleyen bir araç, plakasının kara listede olması nedeniyle polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak, dur talebine uymayan 26 AIR 880 plakalı minibüs, Çevre Yolu’ndan kaçmaya başladı. Ekiplerin takip ettiği araç, dur ikazına direnerek izini kaybettirmek adına tehlikeli manevralar yaptı. Araç, Çevre Yolu’ndan 71 Evler Mahallesi’ne girdikten sonra uzun süren kovalamaca sonucunda Subay Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu.

RUHSAT SAHİBİ CEZA KALKMASI İÇİN UĞRAŞTI

Aracın yanına gelen ruhsat sahibi, aracı kendisinin kullandığını öne sürerek, “Aracımın muayenesi yoktu. Trafik polisi görünce kaçıyorum” şeklinde ifade verdi. Bursa’dan itibaren aracı kendisinin kullandığını belirten şahıs, ceza yazılmaması için polislere uzun süre dil döktü. Araç plakasına, tehlikeli şerit değiştirme ve polisin dur ihtarına uymamak maddelerinden cezai işlem uygulandı.