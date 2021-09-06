Kaddafi’nin oğlu Türkiye’ye geldi

Arap Baharı ile devrilen Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla Türkiye’ye geldi.

Libya’da serbest bırakılan Sadi Kaddafi’yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Kaddafi, 2011 yılında NATO’nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer’e kaçmış ancak 2014 yılında Libya’ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus’ta hapiste tutulmuştu.

Kaddafinin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldıKaddafi’nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!

Muammer Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libyaulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011’de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer’e kaçtı ancak 2014’te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde “zorla zimmetine para geçirmek” suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya’ya getirildi.