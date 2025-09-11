Kadem, Bahar Aksu Davası İçin Toplandı

KADEM’DEN BAHAR AKSU DAVASI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı), Bahar Aksu cinayeti davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi önünde bir basın toplantısı düzenledi. Burada, kadın cinayetlerine karşı adaletin gecikmeksizin sağlanması ve caydırıcı cezaların verilmesinin hayati bir konu olduğu ifade edildi. KADEM’in yaptığı açıklamada, “Bugün burada, ne yazık ki yine sokak ortasında öldürülen bir kadının ardından, adalet aramak için toplanmış bulunuyoruz” denildi.

Bahar Aksu’nun hayatı ve yaşadığı korkulara dikkat çekilen açıklamada, Aksu’nun sadece 34 yaşında olduğu ve şiddet gördüğü için eşinden ayrıldığı belirtildi. İki yıl boyunca, öldürülme korkusuyla annesiyle birlikte köyde yaşadığı ve 5 Mayıs’ta sokakta yürürken eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşının zorla bir araca bindirmeye çalıştığı aktarıldı. Bahar Aksu’nun direnmesine rağmen, Rüstem Elibol’un belindeki silahı çıkararak defalarca ateş ettiği ve Aksu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Olaydan sonra Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

ÖNEMLİ CİNAYETLERİN GÖZARDI EDİLMEMESİ

Açıklamada, bu korkunç olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ve failin aksini iddia etmesine rağmen tam anlamıyla tasarlanmış bir cinayet olduğu ifade edildi. Fail ile ona yardım edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, “Daha dün Ankara’da 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eşi ve kayınpederi tarafından Başak Gürkan Aslan canice katledildi.” ifadesine yer verilerek, adaletin gecikmesi ve caydırıcı cezaların bir an önce uygulanmaması dolayısıyla yaşanan acıların daha da derinleştiği dile getirildi.

KADEM’in gönüllü hukukçuları olarak, kadınların yaşam hakkını savunmak, faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak, şiddeti görünür kılmak ve adaletin tecellisi için burada bulunduklarını belirttikleri bildiride, “Bahar Aksu ve Başak Gürkan Aslan davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.” denildi. Ayrıca, yalnızca hukukçuların değil, tüm toplumun kadınların yaşama hakkını savunma sorumluluğunun bulunduğu hatırlatıldı. Nihai hedeflerinin, her kadının onuruyla ve güven içinde yaşadığı adaletli bir dünya inşa etmek olduğu ifade edildi.