“KADEM’in 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Tamamlandı”

YAPAY ZEKÂ VE KADIN ZİRVESİ DEVAM EDİYOR

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ‘Yapay Zeka ve Kadın’ konseptli 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 9 Kasım’da uzman konukların katılımıyla devam etti. Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Zirve’de, yapay zekanın kadınlar dışında tüm insanlık için nasıl daha iyi kullanılabileceği üzerine tartışmalar yapıldı. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla 8 Kasım’da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından, çeşitli ülkelerden bakanların katıldığı Liderler Oturumu düzenlendi.

UZMAN KONUKLARIN KATILIMIYLA OTURUMLAR DÜZENLENDİ

Zirve’nin 9 Kasım’daki ikinci gününde uzman konuklar ve yetkili isimlerin katıldığı çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Demirören Medya, Zirve’nin iletişim sponsorları arasında yer aldı; Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ve Demirören Medya Dijital Medya Direktörleri de etkinliğe katıldı. KADEM Akademik Danışma Kurulu Üyesi Dr. Ravza Altuntaş Çakır’ın moderatörlüğündeki ‘Yapay Zeka, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar’ oturumunda, Innovative Solution Partners Inc. Kurucusu Mariyah Saifuddin, BM Veri, Yapay Zekâ ve Sorumlu Teknoloji Şefi Lambert Hogenhout, Batman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul ve İstinye Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şebnem Özdemir yer aldı. Tartışmalarda yapay zekanın yol açtığı ayrımcılığın önlenmesi ile veri setlerinin adil sonuçlar üretebilmesi adına nasıl oluşturulması gerektiği vurgulandı.

AİLENİN DİNAMİKLERİ VE YAPAY ZEKÂ

KADEM Savunuculuk ve Araştırma Departmanı Direktörü Dr. Betül Özel Çiçek moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Yapay Zeka, Sosyo-Kültürel Kodlar’ oturumunda, Bağımsız Kültür Danışmanı Borbála Csete, Bari Aldo Moro Üniversitesi’nden Doç. Dr. Francesca Alessandra Lisi, Salesforce Üst Düzey Yöneticisi Karen de Sousa Pesse ve Girişimci Moana Sangeo konuk olarak katıldı. Yapay zekanın aile yapısındaki değişimleri ele alan tartışmada, geçmişte ailenin bilge kişisi olan yaşlıların, günümüzde teknoloji kullanımı nedeniyle torunlara bağımlı hale geldiği ifade edildi. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerine dair taslak mevzuatların pek çok ülkede hazırlandığı hatırlatıldı ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

KADINLAR İÇİN YENİ FIRSATLAR

Doç. Dr. Uğur Özdemir moderatörlüğündeki ‘Yapay Zekanın Kadının İyi Olma Haline Etkileri’ oturumu, DZLP Group Yönetici Ortak ve CEO’su Lisa Brunet, Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Lizette Soria, BM Enformasyon Merkezi Direktörü Miklos Gaspar ve Yapay Zeka Yazarı Şule Güner’in katılımıyla gerçekleşti. Bu oturumda, yapay zekanın kadınların refahı için sunduğu fırsatlar ve sektörde kadın istihdamının toplum üzerindeki etkileri incelendi. ‘Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm’ başlıklı panel, KADEM Medya ve Basın Kurulu Üyesi Meryem İlayda Atlas moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve yapay zekanın adalet, açıklık ve hesap verebilirliği üzerine etik tartışmalar yapıldı.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM TARTIŞILDI

Zirve kapsamında Gazze’deki soykırımla ilgili özel bir bölüm açıldı. Haliç Üniversitesi’nde kurulan ‘media zone’ alanında, ‘Yapay Zeka Destekli Soykırım: Gazze’ konulu söyleşiler düzenlendi. Katliamlara tanıklık edenlerin ve mağdurların sesini duyurmak isteyen konuklar, hukukçu Prof. Dr. Khaled A. Beydoun, belgesel fotoğrafçısı Belal Khaled ve TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Hatice Banu Acar gibi isimlerden oluşuyordu. Mini söyleşilerle katılımcıların soruları cevaplandı ve etkinlik, ‘Sonuç Bildirisi’nin okunmasıyla sona erdi.