Kademeli Doğalgaz Fiyatlandırma Gündemde

KADAMELİ FİYATLANDIRMA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Doğalgaz faturalarında kademeli fiyatlandırma uygulaması başlatılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tüketimindeki gibi doğalgaz tüketiminde de gerçek maliyeti yansıtacak bir fiyat modeline geçileceğini duyuruyor. Bayraktar, Milliyet gazetesindeki söyleşisinde elektrik tüketiminde belirli bir eşik geçildiğinde, elektriğin sübvansiyonlu değil gerçek maliyet ile alınacağı modeline atıfta bulunarak, “Doğalgaz biraz daha komplike. Ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz” diyor.

İLLERE GÖRE TÜKETİM GÖZ ÖNÜNE ALINACAK

Söyleşide yapılan açıklamada, doğalgazda “gerçek maliyet modeli” uygulamasına gelecek yıl şubat ayında geçileceği ve illere göre tüketim kalıplarının dikkate alınacağı belirtiliyor. Türkiye’de haneler başta olmak üzere elektrik ve doğalgazda önemli seviyede sübvansiyon uygulandığını ifade eden Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada hanelerin elektrik ve doğalgaz tüketiminin toplamda yüzde 60 oranında sübvanse edildiğini aktarıyor.