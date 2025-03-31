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Kademeli Emeklilik Adalet ve Zorunluluktur

ADALETSİZLİK VE KADIN EMANETİ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’deki kademeli emeklilik sisteminin yarattığı adaletsizlikler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. “Bir gün yüzünden emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalmak, böyle bir adalet olur mu?” diyerek durumu eleştiren İlgezdi, benzer koşullara sahip kişilerin, tek bir gün fark yüzünden emeklilik haklarından mahrum kaldıklarını belirtti.

KADAMELİ EMEKLİLİK ZORUNLULUĞU

Akkuş İlgezdi, kademeli emeklilik sisteminin neden olduğu haksızlıklara dikkat çekti. “Yıllarca çalışmış, primini ödemiş milyonlarca emekli, sigortası bir gün geç kaldığı için tam 17-20 yıl beklemek zorunda bırakılıyor” diye belirtti. Aynı yaş grubunda, aynı iş yerinde ve hatta aynı aileden olan bireylerin, keyfi tarih sınırları nedeniyle farklı durumlara düşmesinin ise çalışma barışını bozduğunu ifade etti.

HUKUKSUZLUK VE ÇÖZÜM TALEBİ

İlgezdi, “Kademeli emeklilik artık bir zorunluluktur. Adil bir düzenleme yapılarak bu hukuksuzluğa son verilmeli ve milyonlarca emekçinin gasp edilen emekliliği geri verilmelidir” diyerek duruma acil bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Çarpık düzene karşı çıkmanın ve haksızlıkları sona erdirmenin gerekliliğini vurgulayan İlgezdi, “Kademeli emeklilik haktır” sözleriyle çağrı yaptı.

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