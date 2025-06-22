Kader ve Abdullah Düğün Yaptı

DÜĞÜN TÖRENİ TAVŞANLI’DA GERÇEKLEŞTİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Şehrar Düğün Salonu, Kader ve Abdullah çiftinin düğün törenine ev sahipliği yaptı. Bilgisayar teknikeri olan damat Kader ile harita teknikeri gelin Abdullah, hayatlarını birleştirdikleri bu özel gecede dostlarının ve sevdiklerinin desteği ile coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Uzaktan ve yakından katılan davetliler, havuz başında gerçekleşen düğün töreninde eğlenceli anlar yaşadı.

Gelin Ceren’in annesi Zeynep, babası İsmail Tunç ile damat Abdullah’ın annesi Mine ve babası Hüseyin Uzun’un, genç çiftin mutluluğuna ortak olduğu bu gece, canlı müzik ile daha da özel hale geldi. Takı merasiminin ardından sahneye çıkan Kader ve Abdullah, büyük bir coşkuyla düğün pastasını keserek alkışlarla karşılandı. Birbirlerine pasta ikram eden çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Kader ve Abdullah çifti, bu güzel gece ile hayatlarının yeni ve macera dolu bir dönemine adım attı. Duyguların bir araya geldiği bu özel anlar, ailelerin ve dostların bir araya gelmesine vesile oldu. Unutulmaz anılarla dolu bu düğün, katılan herkes için özel bir gün haline geldi.