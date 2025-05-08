KADES Uygulaması, Kadınları Bilgilendiriyor

ERZİNCAN’DA KADES UYGULAMASI TANITIMI

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı, trafik jandarma açtığı stant ile kadın ziyaretçileri Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendiriyor. Etkinlik, Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Burada kadın ziyaretçiler, görevliler tarafından hem bilgi almakta hem de telefonlarına KADES uygulamasının yüklenmesi sağlanıyor.

KADES UYGULAMASININ ÖNEMİ

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği’nden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tuba Güven, KADES uygulamasının 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile hayata geçirildiğini belirtiyor. Güven, KADES uygulamasıyla ilgili, “Özellikle kadın vatandaşları gerek telefonlarına yüklemeleri, gerekse bizlere ulaşmaları yönünde bilgilendiriyoruz. KADES uygulamasının önemli özelliklerinden biri, Türk vatandaşı kadınlarına özgü bir uygulama olması ve birçok yabancı dile çevrilebilmesi” diyor. Ayrıca, uygulamanın, konuşmasının ya da ihbarda bulunamamanın olduğu durumlar için özel bir buton içerdiğini de vurguluyor. Bu butona basılması halinde, yardım çağrısının Emniyet birimlerine iletildiği belirtildi.

YARDIM ÇAĞRISINA HIZLI MÜDAHALE

Güven, “Bu çağrıya evet denilmesi durumunda, anında mağdur olan vatandaşlarımıza en hızlı ulaşılacak şekilde gerek merkez, gerekse taşrada kuvvet kolları olarak yönleniyoruz. Bu durum 3 ila 12 dakika içerisinde kadın vatandaşlarımıza ulaşılıyor. Ülke genelinde bu uygulama ile çok sayıda kadın vatandaşımızın kurtarıldığı basından görebiliyoruz” şeklinde bilgi veriyor. Tuba Güven, tüm kadınlara, “KADES uygulamasını sadece kendimiz için düşünmeyelim; çevremizde, yöremizde ya da kendini ihbar edemeyen, acil çağrıda bulunamayan tüm kadın vatandaşlara ulaşabilmek için bu uygulamayı telefonlarına indirmeleri gerekiyor” şeklinde çağrıda bulunuyor.