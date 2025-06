Kadı Aziz Mahmud Hüdayi’nin Atı Saplandı. Kaya Alidoğdu Her Gün Temizliyor. Bu Tarihi İz Korunuyor. Manevi Uyarı Olarak Görüyor.

YAŞANAN TARİHİ OLAY

Üftade Hazretleri’ni ziyaret eden Kadı Aziz Mahmud Hüdayi’nin atı, Molla Fenari Camii’nin sokağına geldiğinde ayak bileklerine kadar kayalara saplandı. Bu önemli olayın ayak izleri, 11 yaşında bölgeye taşınan Kaya Alidoğdu tarafından yarım asırdır her gün temizleniyor. Osmanlı Cihan Devleti’nin manevi önderlerinden biri olan Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin yolculuğunda yaşanan bu tarihi iz, günümüzde Kaya Alidoğdu tarafından korunuyor.

KENDİSİNİ VAZİFE OLARAK GÖRÜYOR

Bursa’da yaşayan 76 yaşındaki Kaya Alidoğdu, Kadı Aziz Mahmud Hüdayi’nin atının ayaklarının saplandığı nokta olarak bilinen yeri her gün düzenli şekilde temizliyor. Çukurda biriken toz ve yaprakları titizlikle süpüren Alidoğdu, bu görevi kendisine bir vazife olarak görüyor. Dönemin Bursa kadısı olan Aziz Mahmud Hüdayi, tasavvuf yolculuğu için Üftade Hazretleri’ne gitmek üzere yola çıkmış; ancak Molla Fenari Camii’nin doğu tarafındaki sokakta atı aniden durarak kayalara saplanmıştı.

Bu olayın Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri için manevi bir uyarı olduğuna inandığı belirtiliyor. Atından inerek dergaha yaya olarak devam eden Mahmud Hüdayi, bu olayla birlikte nefsiyle olan mücadelesinin de başlangıcını yaşadı. Kadılık görevinden istifa ederek ciğer satıcılığına yönelen Hüdayi, ardından dergahta zorlu görevlerle sabırla mücadele etti. Kaya Alidoğdu, bu tarihi yerin korunması için her sabah gönüllü olarak temizlediğini belirtiyor: “Kadı Aziz Mahmud Hüdayi’nin atı Molla Fenari Camii’nin yanına geldiğinde bir türlü gitmemeye başladı. Mahmud Hüdayi, atın tepesinden inerek çekmek istedi. Fakat at arka ayaklarıyla yere vurduğu gibi izi kaldı. Molla Fenari Mahallesi’ne 11 yaşında geldim, 65 yıldır her gün burayı temizliyorum. Bazen kum doluyor, hemen temizliyorum.”