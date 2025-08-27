Kadife Eşek Sahibine Kavuştu

EŞEK SAHİBİNE KAVUŞTU

Edirne Otogarı’nda, iki hafta önce taksici esnafı tarafından bulunan ‘Kadife’ isimli eşek, nihayet sahibine kavuştu. İskender köyü yakınlarındaki bir çiftlikten kaçan eşeğin sahibi Cafer Dalgıçlar, “Daha önce de birkaç kez kaçtı. Tekrar bulup getirdik ama yine kaçmasından endişe ediyoruz” diye belirtti.

BAKIMI YAPILDI

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde taksi şoförleri, iki hafta önce başıboş dolaşan eşeği fark etti. Taksici esnafı, eşeği durağa alarak burada bakımını üstlendi. Eşeğe su ve yem veren şoförler, onun eğlenceli anlarını da cep telefonlarıyla kaydetti. Eşeğin görüntülerini gören sahibi Cafer Dalgıçlar, otogara gelerek Kadife’yi teslim aldı.

KAYIP GÜNLERİ

Yaklaşık üç aydır eşeğine baktığını söyleyen Dalgıçlar, “Ben bunu üç ay önce aldım. Hemen hemen iki haftadır kayıptı. Görüntülerini gördüm, görünce gidip eşeğimizi aldık. Çok şaşırdım, ‘Benim eşeğimin otogarda ne işi var?’ dedim. Gittik ve alıp geldik” şeklinde konuştu. Eşeğinin normalde oldukça hareketli olduğunu vurgulayan Dalgıçlar, “Durduğu yerde durmuyor. Daha önce de birkaç kez kaçtı. Tekrar bulup getirdik ama yine kaçmasından endişe ediyoruz. Önlem alsam ne olacak? Yerinde durmuyor” dedi.

AYRILMAK ZOR OLDU

Taksici Hasan Ralto ise eşeği çok benimsediklerini, ayrılmanın kendileri için zor olduğunu belirtti. Ralto, “Bir akşam otobüs beklerken eşek çıkageldi. Aldık, dolayısıyla sahip çıktık. İki hafta misafir ettik. En son görüntülerden sonra anlayınca, ‘Bir yerlerden sahibi çıkar gelir’ dedik. Yaklaşık 15-20 dakika önce sahibi geldi. Burada diğer arkadaşlarımız da teyit etti ve tanıyormuş. Biz de emin olduğumuz için eşeği sahibine teslim ettik. Ayrılırken üzüldük tabi. O bize alıştı, biz ona alıştık ama sahibi gelince gerçek yerine götürmek iyi oldu. Onu sürekli besliyorduk, kesme şeker ve saman gibi şeyler veriyorduk. Kendini sevdirdi burada, otogarın maskotu haline geldi” ifadelerini kullandı.