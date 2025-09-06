Kadifekale’de Ekmek Üreten Kadınlar Var

KADİFEKALE’DE KADINLARDAN TANDIR EKMEĞİ GELENEĞİ

İzmir’in tarihi yerlerinden biri olan Kadifekale’de, Mardinli kadınlar tarafından üretilen tandır ekmeği, hem kültürel mirası sürdürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadifekale surlarının içinde kurdukları tandırda geleneksel yöntemlerle ekmek pişiren bu kadınlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sabahın erken saatlerinde tandırda hazırlandıkları ekmeklerle gün boyu devam eden üretim süreci, zorlu koşullara rağmen kadınların kararlılığıyla sürüyor. Tandır başında çalışarak hem geleneklerini yaşatıyor hem de evlerinin geçimini sağlıyorlar.

Kadifekale’nin yıllardır kötü haberlerle anılması, kadınları rahatsız ediyor ve semtin tarihi yapısının öne çıkarılması gerektiğine inanıyorlar. Uzun yıllardır bu bölgede yaşayan ve çoğunluğu Mardinli olan mahalle sakinleri, kendi imkanları ile kurdukları tandırlarla ekmek üretmeye devam ediyor. Tandırda pişirilen ekmeklerin tanesi 20 liradan satılıyor. Kadınlar, lezzetli tandır ekmeğini tatmaya ve Kadifekale’nin tarihi atmosferini görmeye İzmirlileri davet ediyor.

KADINLARIN DAVETİ: “MISAFİRPERVERİZ”

Kadifekale’deki ekmek üretiminde yer alan 55 yaşındaki Felek Bilmez, geçimini bu işten sağladığını ifade ediyor. Bilmez, “Ekmeklerimizi sadece tuz ve maya ile yapıyoruz. Herkes çok seviyor, İzmir’in her yerinden gelip alıyorlar. 20 liraya satıyoruz, hem sağlıklı hem ucuz. Ama buraya gelmeye korkuyorlar; adı kötüye çıkmış. Oysa biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz, kardeşiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuşuyor.