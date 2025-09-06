Kadıkalesi Kazısı Tarihsel Kalıntılar Sağlıyor

KUŞADASI’NDA BİZANS DÖNEMİ’NİN İZLERİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi – Anaia Höyüğü’nde yapılan kazılarda bugüne kadar Bizans dönemine ait birçok cam şişe kalıntısı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, “Bu şişelerde o dönemde güzel kokulu esanslar ve şifalı yağlar dağıtılıyordu. Biz de Kadıkalesi’nin tanıtımına katkı sağlamak için öğrencilerle TÜBİTAK onaylı bir proje geliştirip, cam şişeler ile kokuların aynısını yeniden ürettik” diye belirtiyor. Kuşadası’nın Kadıkalesi Mahallesi’nde yer alan tarihi Anaia Höyüğü’ndeki kazı çalışmaları, 25 yıldır kesintisiz olarak devam ediyor.

KAZILARIN DETAYLARI VE TARİHİ BULUNTULAR

Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay üstleniyor. Anaia Höyüğü’nde, 12’nci yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi’ne ait bir kilise ile 5’inci yüzyıldan kalma, Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor. Kazılarda açılan yarmalarda insan iskeletleri de ortaya çıkarılmıştır. Kadıkalesi – Anaia Höyüğü’nün geçmişi, ‘Prehistorik’ döneme kadar uzanıyor.

CAM ŞİŞELERİN YENİDEN ÜRETİMİ

Kazılarda bugüne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar, çeşitli kaplar ve Hitit dönemine ait heykeller de bulunmuştur. Bizans Dönemi’ne ait cam şişe kalıntıları için yeni bir proje hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında, o dönemde kullanılan güzel kokulu esanslar ve şifalı yağların taşındığı cam şişeler aslına uygun olarak yeniden üretildi. Ardından, Bizans Dönemi’ne ait eski koku reçeteleri incelemeye alındı ve Kadıkalesi’nin bulunduğu bölgedeki turunç çiçeği, kekik, lavanta ve zeytin yaprakları toplanıp esans haline getirildi. Şişelenen esanslar, Kadıkalesi’nin tanıtımı için kullanılacak.

TANITIMDAKİ GİDERLER VE PROJE HAZIRLIKLARI

Projenin, Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmeni Seyhan Cavit ile birlikte gerçekleştirildiğini ifade eden kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, “Bugüne kadar Kadıkalesi Anaia Höyüğü’nde Bizans Dönemi’ne ait birçok buluntu elde ettik. Bunların birçoğu sergileniyor. Fakat sergilenmeyenler arasında o dönemde güzel kokulu esanslar ve şifalı yağların dağıtıldığı cam şişeler var. Kadıkalesi’nin tanıtımına katkı sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Projenin Kadıkalesi’nin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” diyor.

PROJE ONAY AŞAMASINDA

Kadıkalesi’ni ülke turizmine kazandırmak için hazırlanan projenin son aşamada olduğunu belirten Doç. Dr. Suna Çağaptay, “Burası inanç turizmi açısından Kuşadası’na önemli katkı sağlayacak bir yer. Kadıkalesi’nin ziyaretçilere açılmasını içeren planı büyük ölçüde hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunup, onayını bekleyeceğiz. Proje için 50 veya 60 milyonluk bir kaynağa ihtiyaç var. Sanırım 2 yıl içerisinde onaylanır” şeklinde bilgi veriyor. Öte yandan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye meclis üyeleri de Kadıkalesi’ni ziyaret ederek, gerçekleştirilen son çalışmalar hakkında Doç. Dr. Suna Çağaptay’dan bilgi aldı.