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Kadıköy Ara Sokakta Araçlar Park Edildi

ARA SOKAKTA PARK SORUNU

Kadıköy’de bir ara sokakta, yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle çöp kamyonu geçmekte zorlandı. Olay, Kadıköy Galip Paşa Sokak’ta birkaç gün önce gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, tek yönlü dar sokakta park edilen araçların varlığı, çöp kamyonunun ilerleyişini engelledi. Bu durumda, yolun kapanması sebebiyle sokakta uzun bir araç trafiği oluştu.

VATANDAŞLARDAN MÜDAHALE

Sürücüler ve çevredeki insanlar duruma müdahale etti. Geçişi engelleyen aracın sahibine ulaşılamayınca, vatandaşlar sorunu kendi çabalarıyla çözmeye karar verdi. Elele vererek, aracı elleriyle taşıyarak kenara çekmeyi başardılar. Bu sayede vatandaşların gösterdiği fedakarlıkla yol yeniden trafiğe açıldı.

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