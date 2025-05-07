Kadıköy’de 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı. A.Ö. suça karışmadığını söyledi. B.B. bıçaklama anını gördü. M.A.D. ise bıçak görmediğini belirtti. Olayın detayları soruşturuluyor

OLAYA İLİŞKİN ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan iki çocuk şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Suça sürüklenen şüphelilerden A.Ö., Minguzzi’yi tanımadığını ve şüpheli B.B.’ye kimsenin yardım etmediğini belirtti. A.Ö, “O gün B.B. ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşını Minguzzi’yi alıp götürdü. B.B. o sırada esnaf tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyordu. Hatta birisi ‘Gel otur, sana çay ısmarlayalım.’ dedi. B.B. ona, ‘Bırak beni gideceğim.’ diyordu. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerlerde Minguzzi’ye tekme atan kimseyi görmedim.” ifadesini kullandı.

Pazardan AYRILDIKTAN SONRA NELER OLDU?

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö., “Yanlarında B.B. yoktu. ‘Eve gidiyorum.’ dedim, onlar da ‘Tamam, biz de eve gidelim.’ dedi. Pazar girişindeki PTT’nin önünde otoparkta B.B.’yi gördük. Eve gideceğimizi söyledik, o da ‘Tamam o zaman, ben de eve gideyim.’ dedi. Sonra dört kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B.’ler üç kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı ve ‘Kadıköy’de çocuk bıçaklanmış, neredesin?’ dedi. ‘Eve yaklaştım, geliyorum.’ dedim. Kesinlikle parktaki tartışmayı görmedim. Kimseye yardım etmedim.” şeklinde konuştu.

DİĞER ŞÜPHELİNİN GÖRÜŞLERİ

Öte yandan, M.A.D. ifadesinde, B.B.’nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini; ancak kendilerinden biraz ileride B.B.’nin, Minguzzi’nin bacağına iki, göğsüne ise 2-3 kez bıçakla vurduğunu anlattı. U.B.’nin yere düşen Minguzzi’ye tekme attığını ifade eden M.A.D., “Minguzzi’de herhangi bir bıçak görmedim. Olaydan etkilenerek şoke oldum. Kamera kaydında bıçak olmadığı net bir şekilde görünüyor. B.B.’ye cesaret vermedim. ‘Boş ver, gidelim buradan.’ dedim. Birçok pazar esnafı da B.B.’ye engel olamadı.” dedi. M.A.D, B.B.’nin metrobüsteyken onlara, “Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?” diye sorduğunu ekledi.

Olayın GELİŞİMİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Hakimlik, B.B.’nin eyleminden sonra tüm şüphelilerin olay yerinden kaçıp sonrasında buluştuklarını ve konuştuklarını belirtti. Delillerin henüz tam toplanmamış olması ve delil karartma ihtimali nedeniyle her iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olay, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak üzere Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında yaşanan bir tartışma ile başlamış, ardından B.B., bıçakla Minguzzi’yi yaralamış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılmış; ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetmiştir. Bilirkişi raporuna göre, olaya dair görüntülerde B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha bulunduğu tespit edilmiştir. 18 yaşından küçük olan şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmiştir.