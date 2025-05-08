Kadıköy’de 15 Yaşındaki Mattia Minguzzi’nin Bıçaklanması Soruşturması Başladı. A.Ö. Ve M.A.D. Gözaltına Alındı. Suçsuzum Dedi M.A.D. Ve A.Ö

Olayın Ardından Gözaltına Alınan Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp tutuklanan iki çocuk şüphelinin hakimlik ifadelerine ulaşıldı. Suça sürüklenen A.Ö., ifadesinde Minguzzi’yi tanımadığını ve diğer şüphelinin, B.B.’ye kimsenin yardım etmediğini ifade etti. A.Ö, “O gün B.B.’de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşım Minguzzi’yi alıp götürdü. B.B., o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyordu. Hatta birisi ‘Gel otur, sana çay ısmarlayalım.’ dedi. B.B., onu tutan ağabeyine ‘Bırak beni, gideceğim’ diyordu. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde hiç kimsenin Minguzzi’ye tekme attığını görmedim.” diye belirtti.

Olaydan Sonra Diğer Şüphelilerle İletişimi Anlattı

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö, o esnada yanlarında B.B. olmadığını dile getirerek, “Eve gidiyorum.” dedim; onlar da “Tamam, biz de eve gidelim.” dedi. Pazarda, PTT’nin yanındaki otoparkta B.B.’nin bizi beklediğini gördük. Eve gideceğimizi söyledik, o da “Tamam, ben de eve gideyim.” dedi. Sonrasında dört kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B. ve diğerleri yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına yaklaşırken B.B., eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik; diğerlerinden ayrıldık. Babam aradı, “Kadıköy’de çocuk bıçaklanmış, neredesin?” dedi. “Eve yaklaştım, geliyorum.” dedim. Kesinlikle parktaki tartışmayı görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B.’nin elinde bıçak görmedim. Minguzzi’nin bıçaklandığını babamın telefonuyla öğrendim. Suçsuzum.” dedi.

Daha Önceki Olayların Etkisi Üzerimde

Diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde B.B.’nin bıçak aldığını görmediğini aktararak, kendisinin B.B.’nin Minguzzi’nin bacağına iki kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü belirtti. U.B.’nin Minguzzi’ye tekme attığını ifade eden M.A.D, “Minguzzi’de herhangi bir bıçak görmedim. Olay öncesi arkası dönüktü. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net olarak görünüyor. B.B.’ye cesaretlendirici bir şey söylemedim. Öncesinde ona ‘Boş ver, gidelim buradan.’ demiştim. Birçok pazar esnafı vardı, onlar da B.B.’ye engel olamadı.” dedi. B.B. metrobüsteyken onlara, “Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?” dediğini belirten M.A.D, olayın beklenmedik olduğunu, aynı metrobüse binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini söyleyerek, “Olay planlı değildir. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

Olayın Sonuçları ve Yasal Süreç

Hakimlik, B.B.’nin eyleminin ardından tüm şüphelilerin olay yerinden kaçıp sonrasında buluştuklarını belirtti. Delillerin tam olarak toplanmaması ve delil karartma şüphesinin bulunması nedeniyle her iki şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi. 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında bir tartışma meydana gelmiş, çıkmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış ve U.B. tarafından yere düşen Minguzzy’e tekme atılmıştı. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Soruşturma sonucunda, U.B. ile B.B. hakkında, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.