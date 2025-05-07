Kadıköy’de 2 Şüpheli Tutuklandı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerini tamamladıktan sonra polis eşliğinde Anadolu Adliyesine getirildi.

İFADELERİN ALICAK OLDUĞU SUÇLAMALAR

Burada savcılığa çıkarılan M.A.D. ile A.Ö, ifadelerinin alınmasının ardından “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın hakimliğe sunduğu sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ve A.Ö’nün daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri, B.B’nin Minguzzi’ye yönelik ilk fiziksel müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış sergiledikleri ve maktulün direncini kırdıkları ifade edildi.

OLAYIN NASIL GÖRÜNTÜLENDİĞİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Yazıda ayrıca, olay esnasında kaçışlarının ardından durakta bekleyip birlikte kaçmalarının, her iki suça sürüklenen çocuğun suçun işlenmesinden önce ve sırasında, olay yerinden güvenli bir şekilde kaçmak için eylemlerini pekiştirerek üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak amacıyla Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gittiğinde B.B. ve U.B. ile tartışma yaşamış. Pazardan ayrılmaya çalışan Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanırken U.B. ise yerde yatan Minguzzi’yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, olay sonrasında kaçan iki şüpheli yakalanıp tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakımda tedavi görmesine rağmen 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi’ye tekme atan U.B. ve bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sunulan olaya ilişkin görüntülerle hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin de olay yerinde bulunduğuna dair tespitler yer aldı.