Kadıköy’de B.B. ve U.B. Yargılanıyor

YENİ GÖRÜNTÜLERİ GÜN Yüzüne ÇIKTI

Kadıköy’de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, sanıkların elde edilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, Minguzzi’yi bıçaklayan sanıklar B.B. ve U.B. hakkında olan dava dosyasına Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde eklendi. Görüntülerde, B.B’nin saat 08.37’de Uzunçayır Metrobüs durağına gittiği görülüyor.

OLAYIN SONRASINDA GÖRÜNTÜLER

B.B’nin yanına bir süre sonra U.B. ve diğer arkadaşları geldi. Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, dikkat çeken bir an yaşandı. B.B, Minguzzi’yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleriyle gösteriyor. Ayrıca, grup içinde bir kişi de yerde yatan Minguzzi’ye tekme atma hareketini ayaklarıyla taklit etti. Durakta bir süreyken, grup saat 08.40’ta gelen metrobüse binerek oradan ayrıldı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Olayın detaylarına göre, Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitti. Burada B.B. ve U.B. arasında bir tartışma yaşandı. Minguzzi pazardan ayrılmak istediğinde B.B, onu saat 08.20 civarında 5 kez bıçakladı. U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan Minguzzi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ancak 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklandı. Minguzzi, hastanede yoğun bakımda altı gün kaldıktan sonra 9 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Minguzzi’yi bıçaklayan B.B. ve tekmeleyen U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Dava süreci Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.