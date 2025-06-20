Kadıköy’de Bıçakla Öldürülen Mattia Davası

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kadıköy’de bıçaklı saldırıyla hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili iki sanık, üçüncü kez hakim karşısında yer aldı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüne dair ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan U.B. ve B.B. adlı sanıkların, 24 yıl hapse kadar ceza alması isteniyor. Duruşma, Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

AİLE VE DESTEKÇİLER ORADAYDI

Duruşmaya, tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. katıldı. Mattia’nın ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ancak mahkemenin aldığı kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Duruşmayı takip eden AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK GÖSTERİSİ

Adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, aileye destek vermek amacıyla Mattia Ahmet’in fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıyarak protesto gösterisi düzenledi. Kalabalık, “Sokakta katil istemiyoruz” sloganları atarak, adalet talep etti.