Kadıköy’de Bıçakla Saldırı, M.A.D. Tutuklandı

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö.’nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri sona erdi. M.A.D. ile A.Ö., polis eşliğinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Anadolu Adliyesi’nde savcılığa çıkarılan iki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Savcılığın hakimliğe sunduğu sevk yazısında, M.A.D. ve A.Ö.’nün daha evvel haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri, B.B.’nin Minguzzi’ye ilk fiziksel müdahalede ilk başta yanında bulundukları ve cesaretlendirici davranış sergiledikleri belirtildi. Yazıda ayrıca, olay sırasında kaçtıkları ve daha sonra durakta bekleyip birlikte kaçmaya çalıştıkları konularında da tespitler yapıldı.

KAYKAY ALMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Mattia Ahmet Minguzzi’nun arkadaşlarıyla 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak üzere Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmesi sonrası B.B. ve U.B. ile bir tartışma yaşandı. Minguzzi, pazardan ayrılmak istediğinde bıçakla yaralandı ve U.B. tarafından yere düştüğünde tekmelenerek saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı fakat 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu, Minguzzi’ye tekme atan U.B. ve bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargı süreci devam ederken, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen olay görüntüleriyle ilgili bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki başka şüphelinin de olay yerinde bulunduğu tespitleri yer aldı.