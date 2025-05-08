Kadıköy’de Bıçaklanan 15 Yaşındaki Mattia

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci defa hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesinde Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları faille ilk defa karşılaşmadı” diyerek cinayetin sebeplerinin önceki bir olayla bağlantılı olduğunu belirtti.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla ilgili olarak sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Bu duruşmaya çok sayıda vatandaş, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na destek vermek amacıyla geldi. Adliye bahçesinde toplanan kalabalık, “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı. Duruşma sırasında avukat Epözdemir, ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulanmadığı takdirde faillerin alabileceği en yüksek cezanın 24 yıl hapis olduğunu ifade etti.

CİNAYETİN SEBEPLERİ VE PLANLI HAREKETLER

Epözdemir, “Bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları faille ilk defa karşılaşmadı” diyerek, cinayet üzerinde yapılan araştırmalarda faillerin Minguzzi’yi bulmak için iki gruba ayrıldığının tespit edildiğini aktardı. “Olay, bu canilerin Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarını önceden bir parkta tehdit etmesiyle başlıyor. Ardından pazar yerine inildi. Bu tamamen planlı, programlı ve organize bir olay” sözleriyle durumu özetledi.

Keşif taleplerinin reddedildiğini belirten Epözdemir, duruşmada 2 tanığın dinleneceğini kaydetti. “Biz olay yerine gittiğimizde oradaki esnafla konuştuk. Dünden itibaren 2 fail ‘kasten öldürmeye yardım etmeden’ tutuklandılar. Belki de en büyük utanç, bu faillerin cinayeti işledikten sonra metrobüs durağında Ahmet’i nasıl katlettiklerini birbirlerine anlatmaları. Bu, insanın insan olma vasfına aykırı bir yaklaşım. Burada pişmanlık yok; umarım adalet tecelli eder. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.