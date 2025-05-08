Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez savunma yaptı

KADIKÖY’DE DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanıklar ikinci kez mahkeme önüne çıktı. Duruşmanın ardından anne Yasemin Akıncılar, “Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz” açıklamasını yaptı.

DURUŞMAYA DESTEK İÇİN GELDİLER

Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak’ta öldürülen Minguzzi davası için birçok vatandaş destek vermek amacıyla Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Adliye bahçesinde toplanan kalabalık, “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı. Duruşma, sanıkların 18 yaşın altında olmaları nedeniyle kapalı olarak gerçekleşti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

AİLEDEN AÇIKLAMALAR

Duruşmanın ardından Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar, babası Andrea Minguzzi ve aile avukatı Rezan Epözdemir basına bilgi verdi. Anne Akıncılar, “Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. 20 Haziran’da tekrar buluşacağız. Çok büyük ve fazla dualar alıyoruz. Ahmet’in bahçesine gelen çok kişi var. Sadece şehir dışından değil, yurt dışından da gelenler var” şeklinde konuştu.

Baba Andrea Minguzzi, “Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Ahmet maalesef geri gelmeyecek ama sizin çocuklarınız için, yetişkinler için, herkes için savaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, cinayetin bir plan dahilinde yapıldığını savundu. Epözdemir, “Parktaki kavga sonrasında taraflar pazar yerine iniyorlar. Sanık saat 08.11’de bıçağı alıyor, 08.14’te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.17’de yumruklu saldırı, 08.20’de de cinayeti gerçekleştiriyor. Sanıklara ‘Niçin pazara gelir gelmez, daha Ahmet’i görmeden bıçağı alıyorsun?’ diye sorduğumuzda, ‘Tartışacağımızı ve kavga edeceğimizi öngördüğümüz için aldık’ dediler. Halbuki öncesinde bir kavga yaşanmış. Bu durumu, cinayetin tasarlandığını gösteriyor” dedi. Ayrıca duruşmada kapsamlı bir savunma yaptıklarını belirten Epözdemir, “Sanıklara sorular sorduk. Soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerimiz oldu. Bir kısmı kabul edildi. Önümüzdeki celse tanıklar dinlenecek” dedi.