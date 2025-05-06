Kadıköy’de bıçaklı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

OLAYIN DETAYLARI

Kadıköy’de alışveriş yapmak üzere gittiği bit pazarında bıçaklı bir saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanan B.B. ve U.B.’nin durumu dikkat çekiyor. Savcı, her iki sanık için 24 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Bıçaklama olayı, 24 Ocak sabahı saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında gerçekleşti.

SALDIRI ANLARI

Saldırı sırasında Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanırken, U.B. de Minguzzi’yi tekmeledi. Genç, 15 gün süren hastane tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. B.B. ve U.B., 10 Nisan’da hakime ilk kez çıkarak ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve her biri için 18’den 24 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Yargılama süreci devam ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçarken metrobüse bindiklerine dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Fikirtepe durağında kaydedilen bu görüntüler, dava dosyasına eklendi. İzlenen kayıtta, saldırganın metrobüs durağında arkadaşlarına saldırı anını anlattığı dikkat çekiyor. Bu yeni bilgiler, davanın seyrini etkileme potansiyeline sahip.