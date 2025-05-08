Kadıköy’de bıçaklı saldırı yaşandı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy’de alışveriş için gittiği bitpazarında bıçaklı bir saldırıya maruz kalan İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair yeni görüntüler açığa çıktı. Bugün görülen davanın 2’nci duruşmasında yargılanan 18 yaşından küçük şüphelilerin, olaydan önce Minguzzi ve arkadaşlarıyla kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, tezgahları dolaşan Minguzzi’nin, şüpheli B.B. ile karşılaştıktan sonra kısa süreli bir sözlü tartışmaya girdiği ve sonrasında kavga etmeye başladığı görülüyor. Çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve tarafların farklı yönlere gittiği anlar da kaydedildi. Bunun yanı sıra, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmanın ardından Kartal Anadolu Adliyesi önünde konuya dair açıklamalarda bulundu.

TEHDİTLER VE MEZAR SALDIRISI

Epözdemir, Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirmesinin ardından aileye yönelik tehditlerin olduğunu belirterek, “Minguzzi’nin mezarının tahrip edildi” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “7 tutuklu var, bunların 5’i 18 yaşından küçük, 2’si 18 yaşından büyük. Mezar saldırganı 67 yaşında bir fail ama buna yönelik hukuki mücadelenin devam ettiğini” söyledi.

DELİLLER VE GÖRÜNTÜLERİN ÖNEMİ

Epözdemir, mahkemede sundukları delillerle ilgili olarak, “O görüntüler, eylem üzerinde ortak hakimiyet olduğunu ve faillerin birlikte hareket ettiğini gösteriyor” dedi. Dava sırasında yaşanan tartışmalar ve dövüşlerin detaylarına dair videoların önemli kanıtlar sunduğunu da ekledi. “Bu cinayetin tasarlandığını ortaya koyuyor ve faillerin Ahmet’i takip ettiğini gösteriyor” diye belirtti.

CİNAYETİN SEBEBİ VE DAVANIN SEYRİ

Şüphelilerin ifadelerine göre, pazar yerinde yaşanan kavganın öncesinde parkta bir sorun yaşandığını vurguladı. “Bıçağın alınması ve kullanılması, olayın gelişiminde önemli bir rol oynadı” diyen Epözdemir, ortaya çıkan sürecin cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini gösterdiğini belirtti. Böylelikle, tutuklu olan 14 ve 17 yaşındaki iki şüpheli hakkında en kısa sürede iddianame hazırlanacağını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI VE SİYASİ TEPKİLER

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy’deki bir semt pazarına kaykay malzemesi almak üzere gitti. Pazarda, 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Minguzzi hastaneye kaldırıldı. Ancak, 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Olay, kamuoyunda büyük bir tepki yarattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil olmak üzere birçok siyasetçi, Minguzzi ailesi ile görüşerek adalet çağrısında bulundu.