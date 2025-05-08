Kadıköy’de Cinayet Davası Devam Ediyor

İSTANBUL’DA GENÇ CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA

İstanbul Kadıköy’de bulunan bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayeti davası kapsamında, sanık B.B. ve U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, duruşma boyunca duygusal anlar yaşadı ve salonu terk etti.

TEYZEDEN SERT AÇIKLAMALAR

Duruşma sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Aylin Akıncılar, sanıkların pişman olup olmadıkları konusunda sorulara şu yanıtı verdi: “Ben sanıkların pişman olduklarını düşünmüyorum. Zaten SEGBİS üzerinden bağlandılar. İkisi de burada değildi. Ben herhangi bir pişmanlık görmedim. Sanıkların SEGBİS üzerinden bağlanması sağlıklı değil. Duruşma salonunda hazır bulunmaları bence daha iyi olurdu.”

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Minguzzi cinayetine ilişkin ilk duruşmada Aylin Akıncılar, büyük bir stres altında sinir krizi geçirmişti. Duruşma salonundan çıktıktan sonra “Gözümün içine bakıyor” diyerek ağladığı görülmüştü.