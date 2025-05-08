Kadıköy’de Cinayetle İlgili Şüpheliler Tutuklandı

ŞÜPHELİLER TUTUKLAMA TALEBİ İLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine yönelik soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. M.A.D. (17) ve A.Ö. (14) isimli şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SAVCILIKTAN DETAYLI İFADE

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, “suça sürüklenen çocuk M.A.D. ile A.Ö.’nün daha önce dava açılan diğer 2 suça sürüklenen çocuk ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B.’nin ilk fiziki olarak maktule müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranışlar gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları, orada bulunan tarafların ayırmalarından sonra B.B.’nin suça sürüklenen çocuklara parmağı ile yön gösterip saldırdığı ve birlikte hareket etmelerini sağladığı” gibi detaylar yer aldı.

Bu yazıda ayrıca, “diğer eylemi gerçekleştiren M.A.D. ve A.Ö.’nün müdahaleye hazır destek mahiyetinde bekledikleri, B.B.’nin tezgahtan bıçak olduğu değerlendirilen cismi aldığında M.A.D. ve A.Ö.’nün yanlarında durdukları ve perdeleme yaptıkları, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yaptıkları” ifade ediliyor. Savcılık, her iki çocuğun “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklanması talep etti.