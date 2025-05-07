Kadıköy’de Cinayetle İlgili Tutuklamalar Yapıldı

OLAYIN YERİ VE ZAMANLARI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde M.A.D ve A.Ö, ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme’ suçlamasıyla tutuklandı. Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi, olaydan hemen sonra hastaneye kaldırılmasına rağmen 15 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. B.B. ve U.B. hakkında ise Minguzzi’yi kasten öldürme suçundan 18 ile 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle davalar açıldı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Markalı olay anlarına ilişkin bilirkişi raporu sonrasında M.A.D ve A.Ö tarafından izlenildiği belirlenmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ŞÜPHELİ A.Ö.’NÜN SAVUNMASI

A.Ö, hakimlik sorgusunda, “Engelli raporum var, hatırlamıyorum” şeklinde bir ifade kullandı. Olay günü sabah 6-7 sularında 15 Temmuz otobüs durağında B.B. ile karşılaştığını, birlikte pazara yürüyerek geldiklerini söyledi. A.Ö, pazarda B.B.’nin U.B. ile bir tartışma yaşadığını belirtti ve olayın kargaşası içinde müdahale etmediğini kaydetti. “B.B.’nin elinde hiç bıçak görmedim” diyen A.Ö, olay anında yaşananları detaylı bir şekilde aktardı. Olayın ardından B.B.’nin kendisine “Ben bıçakladım, ne yapmalıyım” şeklinde bir soruya yanıt verdiğini kaydetti.

ŞÜPHELİ M.A.D.’IN AÇIKLAMALARI

M.A.D., “A.Ö. ve B.B. ile samimiyetim yoktu” diyerek tanıdığı çocuklar hakkında bilgi verdi. B.B. ile birlikte pazara gitme kararı aldıklarını, orada Mattia Ahmet Minguzzi ile karşılaştıklarında tartışma yaşandığını katılımcıların sadece izlediğini ifade etti. M.A.D, B.B.’nin Mattia Ahmet Minguzzi’ye yumruk attığını ve pazar çalışanlarının araya girmesiyle tartışmanın sona erdiğini anlattı. Bunun ardından B.B.’nin bıçaklama anını görmediğini kaydederek, yaşananların kendisini şoka soktuğunu belirtti.

TUTUKLANMA VE GELECEK SÜREÇ

Her iki şüpheli de hakimlik sorgusunun ardından ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklandı. Olayın hukuksal boyutunun nasıl gelişeceği merak konusu olurken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olay, toplumda derin bir üzüntü yaratarak infial oluşturdu.