Kadıköy’de Çocuk Üzerinden Cinayet Davası Açıldı

Olayın Gözaltı Süreci

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, M.A.D. ve A.Ö. “çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı. Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Kadıköy’deki tarihi salı pazarında gerçekleşti. Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaparken B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi’yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün süren tedavisinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 ile 24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

Gözaltındaki Açıklamalar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi’nin bıçaklanması anının görüntülerine ilişkin bilirkişi raporuna dayanarak, olay yerinde tutuklanan M.A.D. ve A.Ö.’nün de olaya karıştığını belirledi. Sorgulama sırasında şüpheli A.Ö., “Engelli raporum vardır. Hatırlamama, yazamama ve konuşamama şeklinde bir raporum var. Olay günü sabah 6-7 gibi 15 Temmuz otobüs durağında 18E halk otobüsüne bindim. Otobüste B.B.’yi gördüm. Pazarda yürüyorken U.B. ve M.A.D. ile karşılaştık. B.B. U.B.’ye, ‘Çocuk benden özür dilesin’ dedi. Bunun üzerine ben araya girdim ve ‘Bırakın herkes alışverişini yapsın’ dedim. Sonrasında ne olduğunu görmedim” şeklinde ifade verdi.

Şüpheli M.A.D.’nin İfadesi

Şüpheli M.A.D., hakimlik sorgusunda, “A.Ö. ve B.B.’yi tanıyorum ama onlarla çok samimiyetim yok. Olay günü sabah U.B. ile Kadıköy bit pazarına gideceğimi söyledim. İş yerime gitmeden önce B.B. ve A.Ö. ile karşılaştık. İlk görüşmemizde tartışma yaşanmadı. Ancak sonrasında B.B. ile Mattia Ahmet Minguzzi arasında bir tartışma oldu” dedi. M.A.D., B.B.’nin Mattia’ya yumruk attığını ve kalabalık arasında bıçaklandığını görmediğini ifade etti.

Tutuklama Kararları

M.A.D. ve A.Ö., hakimlik sorgusunun ardından “çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı. Her iki şüphelinin de olaya karıştıkları dair ifadeleri olayı takip eden süreçte önemli yer tutuyor. Olayın ardından yaşananlar, ergenlik dönemindeki ihanet ve güç mücadelelerinin ağır sonuçlarıyla ciddi bir şekilde ele alınıyor.