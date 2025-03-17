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Kadıköy’de Çöp Kamyonu Kazasında Can Kaybı

KADIKÖY’DE KAZA SONUCU YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kadıköy’de geri geri gelen bir çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Kaza, saat 20.00 civarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak’ta gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

İddialara göre, T.K. isimli sürücünün kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen 82 yaşındaki I.Y. isimli kadını altına alarak ezdi. Olay yerine yapılan ihbar sonrası polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALMA VE İNCELEME

Kaza sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. I.Y.’nin cansız bedeni morga kaldırılmak üzere cenaze aracına konuldu. Polis, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

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