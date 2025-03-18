Kadıköy’de Drift Atan Sürücüye Ceza Kesildi

OTOMOBİLİYLE DRİFT ATIYOR

Kadıköy’de otomobiliyle drift yaptığı anların sosyal medyada paylaşımını yapan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü M.N.Ç.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, toplamda 48 bin TL ceza uygulandı. Genç kadının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasınarecorded olarak yansıdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERLE TESPİT EDİLDİ

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde gece saatlerinde otomobiliyle drift atarak görüntülerini “Anne babamla nasıl tanıştınız? Caddede yanlarken onun aracına çarptım” şeklinde yazılı olarak sosyal medya hesabında paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, trafiği tehlikeye atan bu görüntüleri paylaşan sürücünün M.N.Ç. olduğu tespit edildi.

CİDDİ CEZALAR UYGULANDI

Sürücüye yaptığı ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre; ‘Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak’, ‘Drift atmak’, ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası kesildi ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.