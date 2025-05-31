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Kadıköy’de Elektronik Cihaz Dükkanında Yangın

YANGIN OLDUĞU YERDEKİ OLAY

İstanbul Kadıköy’de bir elektronik cihaz dükkanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, 22.00 sularında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokak’taki bir dükkanda gerçekleşti.

YANGININ ALEVLENMESİ VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, tedbir amaçlı olarak soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının hangi sebeple çıktığı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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