Kadıköy’de Futbolcular Arasında Gergin Anlar

MATCH DRAMA IN KADIKÖY

Spor severler derin bir nefes almalı, çünkü Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de gerçekleşen Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı gerçekten bir drama sahnesine dönüştü! Şampiyonluk yarışında önemli bir sınav veren sarı-lacivertli ekip, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti; fakat asıl olay bitiş düdüğüyle patlak verdi.

GERGİNLİK MAÇ SONRASI ZİRVEYE ULAŞTI

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine ulaşmak için mutlak 3 puanla sahaya çıktı, ama Reeder Samsunspor’un gösterdiği direnç nedeniyle gol atamadı. Maç boyunca pozisyonlar oldukça sınırlı kaldı ve iki takım da fileleri havalandıramayarak mücadeleyi 0-0’lık eşitlikle tamamladı. Ancak, bitiş düdüğüyle Kadıköy adeta bir kargaşa ortamına döndü! Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi, oyuncular arasında fiziksel gerginlik yaşandı. Stadyum görevlileri ve polisler hemen müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve iki takımı ayırdı. Ancak bu olaylar maçın önüne geçti ve dikkatleri üzerine çekti!