Kadıköy’de Gasp Olayında Yeni Gelişmeler

YENİ DELİLLER ÜZERİNE TUTUKLAMA KARARI

Kadıköy’de bir kişinin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesi olayıyla ilgili olarak “ev hapsi” adli kontrol tedbiri uygulanan 17 yaşındaki şüpheli, yeni deliller doğrultusunda tutuklanma kararı aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de H.F.Y. (17) isimli mağdurun kolyesinin bıçak tehdidiyle alındığına dair başlatılan soruşturmayı derinleştiriyor. Şüpheli E.B.Ö., adliyede sulh ceza hakimliğinde “ev hapsi” kararı aldıktan sonra, silah teşhiri ile ilgili başka bir soruşturma nedeniyle tutuklandı.

MAĞDURUN KOLYESİNİ GERİ VERDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

E.B.Ö., savcılıkta yaptığı ifadesinde, mağdura kolyesinin geri verildiğini savundu. Bıçağı çekmediğini öne süren şüpheli, “Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben ‘bıçağı ver.’ dedim, ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da, ‘Bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim’ diye söyledim,” diyerek pişman olduğunu belirtti. Admit etmeyerek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu ve mahkemenin aksi karar alması halinde adli kontrol uygulanmasını istedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İFADE VERDİ

E.B.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirlenen T.M.Ş. (16) de emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. T.M.Ş., E.B.Ö.’nün olay öncesinde kendilerine hiçbir şey söylemediğini, yukarı çıktıklarında şaka yaptığını düşündüklerini söyledi. “Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim,” diyen T.M.Ş., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanma talep etti.

HAKİMLİK KARARINI VERDİ

Hakimlik, E.B.Ö. hakkında “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunması, toplanan deliller ve eylemin niteliği” gibi sebeplerle “birden fazla kişiyle yağma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli T.M.Ş. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 27 Nisan’da Caferağa Mahallesi’nde gerçekleşti ve H.F.Y’nin kolyesinin zorla alındığı belirlendi. E.B.Ö., 6 Mayıs’ta yakalandı ve ev hapsi uygulanırken, sosyal medyada silah teşhiri yaptığı gerekçesiyle tekrar tutuklandı. 29 Mayıs’ta da adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Gasp olayında E.B.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirtilen T.M.Ş., 1 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Hakimlik, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine E.B.Ö.’ye verilen ev hapsi kararını gözden geçirme kararı aldı.