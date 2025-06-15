Kadıköy’de Genç Boğuldu, İnceleme Başlatıldı

DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU
Kadıköy’de denize giren bir genç, talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybetti. Bostancı sahilinde yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, bir süre sonra gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Ceyhaner’den yaklaşık 3 saat süreyle haber alınamaması üzerine, durum yetkililere iletildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, gencin cansız bedenine ulaşıldı.
CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Ceyhaner’in cenazesi, hastane morguna taşındı. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme süreci başlatıldı.