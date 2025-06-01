Kadıköy’de Genç Gaspı, İki Çocuk Yakalandı

Olayın Gelişimi

İstanbul Kadıköy’de bir genci bıçakla tehdit ederek kolyesini gasp eden 17 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan sonra ifadesinde, “Beni yanımdaki çocuklar teşvik etti” şeklinde konuştu. Kadıköy’de, sokakta oturan iki genç, yanlarına gelen çocuklar tarafından bıçakla tehdit edilerek gasp edildi. Genç, boynundaki kolyesini vermek istemediği için 17 yaşındaki çocuk, bıçak göstererek zorla kolyeyi aldı.

Güvenlik Kamerası İmajları

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrasında, polis ekipleri iki çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan iki suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gasp yapan E.B.Ö. mahkemedeki ifadesinde, “Mağdura kolyesi tekrar geri verilmiştir. Bıçağı ben çekmedim. Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere, kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben bıçağı ver dedim fakat almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim ki bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim diye söyledim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. Kadir isimli şahıs ve arkadaşlar söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer Zanlının Açıklamaları

T.M.Ş. adlı zanlı ise, “E.B.Ö. olay öncesinde bize hiçbir şey söylemedi. Biz yukarı çıktığımızda şaka yapıyor sanmıştık. Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme Kararları

İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince, zanlılardan E.B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.M.Ş. ise yurt dışı yasağı ve haftada iki gün polis merkezine giderek imza atma şartıyla adli kontrol hükümleri altına alındı.