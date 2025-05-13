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Kadıköy’de Gözaltına Alınan Şüpheliler

KADIKÖY’DE PROTESTO GÖSTERİLERİ SONRASI TUTUKLAMA

Kadıköy’deki protesto gösterileri esnasında gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, üç şüphelinin ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İDDİANAME DETAYLARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan’da Kadıköy’deki Festival Park Etkinlik alanında ‘Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz’ konulu etkinliğe katılan şüphelilerin, suç içerikli pankart ve dövizleri tutarak fotoğraf çektirdikleri belirlendi. Şüphelilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdiği belirtildi.

ESİLA AYIK’IN SAVUNMASI

Esila Ayık’ın savunmasına iddianamede yer verildi. Ayık, programa “fotoğraf çekmek amacıyla gittiğini”, pankartı tanımadığı birinden aldığını ve elinde tuttuğunu, bu nedenle fotoğrafının olmasını istediği için fotoğraf çektirdiğini iddia etti. Ayık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İddianamede, şüphelilerin bu paylaşımı “Cumhurbaşkanını tahkir” amacıyla yaptıkları ve paylaşımın düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında görülmeyeceği ifade edildi. Üç şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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