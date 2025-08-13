Kadıköy’de Huzur Asayiş Uygulaması Yapıldı

HAVADA VE YERDE DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de bir huzur asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulama kapsamında çok sayıda araç ve sürücü üzerinde detaylı kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca, bu denetime havadan helikopterlerle destek sağlandı.

DENETİMİN DETAYLARI

Kadıköy’de yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, emniyet ekipleri gördükleri her aracı durdurdu. Sürücüler üzerinde ve araçlarda aramalar yapıldı. Denetimlerde sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi. Bunun yanı sıra, sürücülerin GBT işlemleri de gerçekleştirildi. Denetim, hem havadan hem de karadan kapsamlı bir şekilde devam etti.