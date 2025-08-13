Haberler

Kadıköy’de Huzur Asayiş Uygulaması Yapıldı

HAVADA VE YERDE DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de bir huzur asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulama kapsamında çok sayıda araç ve sürücü üzerinde detaylı kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca, bu denetime havadan helikopterlerle destek sağlandı.

DENETİMİN DETAYLARI

Kadıköy’de yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, emniyet ekipleri gördükleri her aracı durdurdu. Sürücüler üzerinde ve araçlarda aramalar yapıldı. Denetimlerde sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi. Bunun yanı sıra, sürücülerin GBT işlemleri de gerçekleştirildi. Denetim, hem havadan hem de karadan kapsamlı bir şekilde devam etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.