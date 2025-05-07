Kadıköy’de İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

OLAYIN DETAYLARI
Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.
ŞÜPHELİLERİN DURUMU
Yakalanan şüpheliler M.A.D. ve A.Ö., henüz 18 yaşından küçük bireyler. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.