Haberler

Kadıköy’de İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

OLAYIN DETAYLARI

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yakalanan şüpheliler M.A.D. ve A.Ö., henüz 18 yaşından küçük bireyler. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara Filistin Destek Platformu Çağrıda Bulundu

Ankara'da, Filistin Dayanışma Platformu, ABD'de tutuklanan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbestliği için basın toplantısı düzenleyerek insan hakları ihlalleri ile düşünce özgürlüğünü eleştirdi.
Haberler

Büyük Birlik Partisi BBP, Pakistan Destici Dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın hem kardeş hem de dost ülke olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.