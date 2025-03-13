Kadıköy’de İSKİ Su Kesintisi Bilgisi

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Kadıköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart’ta İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri bildirdi. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalle, Caferağa Mahallesi oldu. Arızanın sebebi, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza” olarak belirtildi. Ayrıca, 100 mm çaplı şebeke hattında bir arıza söz konusu.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANI

Kesinti, 13 Mart 2025 tarihinde saat 13:38:03’te başlayacak ve tahmini olarak 18:30’da son bulacak. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 numarasını arayarak detayları öğrenebilir.