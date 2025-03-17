Kadıköy’de Kaçak Sürücü Yakalandı: Ceza Verildi

KAÇAN SÜRÜCÜ KOVALAMACADA YAKALANDI

Kadıköy’de, polisin dur ihtarına uymayıp makas atarak kaçan bir sürücü, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücüye toplamda 29 bin 850 TL idari ceza uygulandı. Olay, 16 Mart’ta saat 03.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu ihtara uymayıp kaçışa geçti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA CEZA VE ADALET İŞLEMİ

Ekiplerin başlattığı takibin ardından durdurulan sürücü M.A., çeşitli trafik ihlallerinden ötürü 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında birçok maddeden ceza aldı. Bu ihlal maddeleri arasında; “dur ihtarına uymamak”, “makas atmak”, “yüksek sesli müzik”, “yakın takip”, “saygısızca araç kullanmak”, “kırmızı ışık ihlali”, “cam filmi” ve “araç plakasını farklı bir yere takmak” bulunuyor.

Sürücünün belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı. Ayrıca, araç trafikten men edildi. M.A. hakkında, “Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak” suçundan adli bir işlem başlatıldı.