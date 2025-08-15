Haberler

KADIKÖY’de Kamyonette Yangın Çıktı

KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI, TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kadıköy’de D-100 kara yolunun Kartal istikametinde yolda giden hurda yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Yangın, saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetin kasasından çıkan dumanları fark eden şoför, aracı hemen yol kenarına çekerek dorseyi kamyonetten ayırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından hemen polis ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kamyonet şoförü de alevlere müdahale etmek için hortumla söndürme çalışması yaptı. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Kartal istikametinde bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Haberler

Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.