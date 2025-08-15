KADIKÖY’de Kamyonette Yangın Çıktı

KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI, TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kadıköy’de D-100 kara yolunun Kartal istikametinde yolda giden hurda yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Yangın, saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetin kasasından çıkan dumanları fark eden şoför, aracı hemen yol kenarına çekerek dorseyi kamyonetten ayırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından hemen polis ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kamyonet şoförü de alevlere müdahale etmek için hortumla söndürme çalışması yaptı. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Kartal istikametinde bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.