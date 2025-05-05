Kadıköy’de Kavga, 1 Kişi Tutuklandı

KAVGA VE GÖZALTILAR

Kadıköy’de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) standının civarında meydana gelen bir kavga sonucu bir kişinin darbe alması üzerine gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “CHP standına saldırı” iddiaları üzerine inceleme başlattı.

POLİS MÜDAHALESİ VE ŞÜPHELİLER

İncelemeler, Kadıköy’deki CHP standının çevresinde bir grubun kavgaya tutuştuğu ve bu nedenle olay yerine polis ekiplerinin yönlendirildiğini ortaya koydu. Kavgada darbedilen 18 yaşından küçük A.Ç.C, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, darp olayına karıştığı belirlenen S.O, A.F.T ve E.T’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Kadıköy’de yürüyüş yaparken A.Ç.C’ye yüksek sesle küfür ettiğini iddia ederek önce uyarı yaptıklarını, ardından CHP standına gelerek imza attıkları sırada yine karşılaştıkları çocuğun küfür etmeye devam etmesi nedeniyle aralarında bir kavganın çıktığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.O. ve E.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.F.T. hakimlik tarafından tutuklandı.