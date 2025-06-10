Kadıköy’de Kazadan Sonra Sürücü Darbedildi

TRAFAĞ KAZASI SONRASI TARTIŞMA

Kadıköy’de meydana gelen trafik kazası sonrası yaşanan tartışmada, bir şahsın başka bir sürücüyü darbetmesi ve kesici aletle çevresindekilere tehditte bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikteki bu olayla ilgili bir kişinin elindeki kesici aletle çevresindekilere tehditte bulunmasına dair görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından hemen inceleme başlattı.

KAZANIN ARDINDAN GELEN ŞİDDET

Yapılan araştırmalar sonucunda, iki araç arasında gerçekleşen trafik kazası sonrası meydana gelen tartışmada, öndeki araçtan inen şahsın diğer aracın sürücüsüne saldırarak darp ettiği ve kesici aletle çevredekilere tehditte bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kimliği belirlenen A.G, suç unsuru aletle birlikte yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.