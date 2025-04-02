Haberler

Kadıköy’de Kedi Sesi Sürprizi

DERBİ ÖNCESİ YAŞANAN İLGİNÇ OLAY

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek derbi öncesinde Kadıköy’de ilginç bir gelişme meydana geldi. Galatasaraylı futbolcular sahaya adım attığı anda stadyum hoparlörlerinden kedi sesi duyuldu. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde rakip oyunculara yönelik yaratıcı bir organizasyon gerçekleştirdi.

KEDİ SESLERİ TRİBÜNLERDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Stadyum hoparlörlerinden yayılan kedi sesleri, tribünlerde büyük bir şaşkınlık ile karşılandı. Fenerbahçe’nin bu ilginç eylemi, sosyal medyada hızla gündeme gelirken, iki takımın taraftarları arasında önemli bir etki yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Okan Buruk’tan Fenerbahçe Derbisi Yorumu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisi öncesi hakemin rolüne dikkat çekerek sakatlıkları önleyecek kararların önemini vurguladı.
Haberler

Karabük’te Sağanak Yolları Gölete Çevirdi

Karabük'te yoğun yağmur, yolları suyla doldurdu ve bazı iş yerlerini etkiledi. Safranbolu ilçesinde yaşam zorlaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.