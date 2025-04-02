Kadıköy’de Kedi Sesi Sürprizi

DERBİ ÖNCESİ YAŞANAN İLGİNÇ OLAY

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek derbi öncesinde Kadıköy’de ilginç bir gelişme meydana geldi. Galatasaraylı futbolcular sahaya adım attığı anda stadyum hoparlörlerinden kedi sesi duyuldu. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde rakip oyunculara yönelik yaratıcı bir organizasyon gerçekleştirdi.

KEDİ SESLERİ TRİBÜNLERDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Stadyum hoparlörlerinden yayılan kedi sesleri, tribünlerde büyük bir şaşkınlık ile karşılandı. Fenerbahçe’nin bu ilginç eylemi, sosyal medyada hızla gündeme gelirken, iki takımın taraftarları arasında önemli bir etki yarattı.