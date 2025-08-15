Kadıköy’de Kırılan Dal Tehlike Yarattı

ŞİDDETLİ RÜZGAR DOLAYISIYLA AĞAÇ DALI KIRILDI

Kadıköy’de yaşanan şiddetli rüzgar, ağaçların dallarında hasara yol açtı. Kırılan bir ağaç dalı, diğer ağaçların dallarına takılarak büyük bir tehlike yaratmaya başladı. Olay, saat 15.30 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Yamaç Sokak’ta gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Rüzgarın etkisiyle bir ağacın üst dallarından biri kırıldı ve bu kırılan dal, çevresindeki diğer ağaçların dallarına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Merdivenli araç ile dalın bulunduğu yüksek noktaya ulaşan ekipler, dalı keserek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Kesilen dal, parçalara ayrılarak güvenli bir şekilde yerinden alındı.