Kadıköy’de Kolye Gaspı, Şüpheli Ev Hapsi

KOLYENİN GASP EDİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kadıköy’de bir bireyin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesi olayının ardından, güvenlik güçleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak’ta meydana gelen bu durumla ilgili olarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkarmak için inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntüleri analiz ederek, şüphelinin olay anında yanında beş kişiyle birlikte bulunduğunu tespit etti. Bıçakla tehdit edilen mağdurun kolyesi, gasbedildikten sonra şüpheli tarafından alındı. Şüpheli Enes B.Ö. (17), kimlik ve adres bilgileri doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde daha önceki üç suç kaydı olduğu belirlenen Enes B.Ö., Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayın mağduru olan kişinin gasbedilen kolyesi, güvenlik güçlerince kendisine teslim edildi.

ADALET SÜRECİ BAŞLADI

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enes B.Ö., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Keyif vermeyen bu olayın anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, ve durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.