Kadıköy’de Kuvvetli Rüzgar Ağaç Kırdı

RÜZGARIN ETKİSİYLE AĞAÇ KIRILDI

Kadıköy’de, etkili olan kuvvetli rüzgar bir ağacın kırılmasına sebep oldu. Olay, saat 15.45 sıralarında Kadıköy Sahra Cedid Mahallesi Yamaç Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul genelinde süregelen kuvvetli rüzgar sonucu sokak üzerindeki bir ağaç yüksek bir gürültüyle kırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durum hemen yetkililere iletildi ve itfaiye ekipleri olay mahalline yönlendirildi. Gelen ekipler, güvenlik açısından sokağın hem giriş hem de çıkışlarını kapatarak önlem aldı. Merdivenli araçla kırılan ağaç parçasının olduğu alana ulaşan itfaiye ekipleri, tehlike arz eden bölümleri testere ile keserek ortadan kaldırdı.

ZARAR GÖRMEDİ

Bu arada, düşen ağacın altında park etmiş olan otomobile, ekiplerin titiz ve dikkatli çalışması sayesinde herhangi bir zarar gelmedi. Olay sonucunda şans eseri ne yaralanan ne de ölen oldu. Kırılan ağaç parçaları, olay sonrası ekipler tarafından sokaktan temizlendi.